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Elektrik fiyatlarına zam yapılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

Elektrik fiyatlarına zam yapılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

26 Mart 2020 Perşembe 15:02
Elektrik fiyatlarına zam yapılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, bugünkü kurul toplantısında nisan-haziran dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydetti.

"Bu kapsamda, yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarında herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullanan, Yılmaz, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde elektrik ve doğal gazda kesinti yapılmaması konusunda sektörün üzerine düşen fedakarlığı yapması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik ve doğal gazın kesilmemesi konusundaki mesajının çok net olduğunu anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet olmanın gereğiyle biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi hayati önem taşıyor. Enerji sektöründe görev yapan herkesin çok daha dikkatli, çok daha titiz çalışması gereken günlerdeyiz. Kurum olarak Bakanlığımız ile eş güdüm ve tam bir iş birliğiyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde alınması gereken yeni tedbirler olursa bu tedbirleri de vakit kaybetmeden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Akaryakıt sektörünün dönüşümlü çalışma talebi

Yılmaz, ayrıca akaryakıt sektöründen gelen dönüşümlü çalışma ve bayilerin belirli saatlerde kapatılması yönündeki taleplerin değerlendirildiğini de vurguladı.

Henüz böyle bir adımın gündemlerinde olmadığını aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle vatandaşlardan evde kalmalarını ve mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını bekliyoruz. Hayatın akışında sorumluluklar ve ihtiyaçlar sürüyor ve bu noktada akaryakıt sektöründeki hizmetlerin aksamaması önemli. Vatandaşlarımız 7/24 akaryakıta ulaşabilmeli ve bu konuda en ufak bir sıkıntı ile karşılaşmamalı. Ancak piyasanın sürdürülebilirliğinin korunması için vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde yeni önlemler almak söz konusu olduğunda kurumlarımızla irtibatlı şekilde üzerimize düşeni yaparız."

AA

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