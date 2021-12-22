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Elektrik faturasında TRT payları kaldırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi elektrik faturalarında TRT payını kaldırdı.

Güncel 22.12.2021, 23:51
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Elektrik faturasında TRT payları kaldırıldı

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 317 milletvekilinden 294’ü kabul oyu kullanırken, bir ret, 21 çekimser oy kullanıldı. Kabul edilen kanun teklifine göre fikir ve sanat eserlerinin korunması amacıyla eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan teknolojik yöntemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçları imal veya ithal eden, dağıtan, satan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde bulunduranlar, reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmeti sunanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Orman içi su kaynakları kullanarak balık üretim yerleri kurulmasına izin veriliyor.
İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 30’undan, kalfalık yeterliliği kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50’sinden aşağı ücret ödenmeyecek. Mesleki Eğitim Kanunu usta öğreticilik maddesine ustalık yeterliliği kazanmış olanlar mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgeledikleri takdirde bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecekler.
Kooperatiflerin kooperatif birliklerine, kooperatif birliklerinin de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde ‘kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı’ düzenlemesinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. İnternet üzerinden futbol yayınlarına ilişkin de düzenleme getirilirken, elektrikli araçların şarj hizmetlerine yönelik düzenleme yapılıyor. 
(İHA)
 

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