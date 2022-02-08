Elektrik değil, fatura çarptı

Çorum'da mağaza işleten bir iş adamı ise, geçen ay 8 bin 800 lira gelen elektrik faturasının bu ay 33 bin 894 lira gelmesiyle şaşkına döndü.

Sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösteren iş adamı, "Fabrika mı çalıştırıyoruz anlamadım. YEPAŞ'a mağazayı verelim de kurtulalım" dedi.

(Haber Merkezi)

