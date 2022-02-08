Elektrik değil, fatura çarptı
Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında geçilen kademeli tarife sistemi sonrası ilk faturalar gelmeye başladı. Faturalarında yüksek ücretler gören vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.
Güncel 08.02.2022, 19:17
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Çorum'da mağaza işleten bir iş adamı ise, geçen ay 8 bin 800 lira gelen elektrik faturasının bu ay 33 bin 894 lira gelmesiyle şaşkına döndü.
Sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösteren iş adamı, "Fabrika mı çalıştırıyoruz anlamadım. YEPAŞ'a mağazayı verelim de kurtulalım" dedi.
(Haber Merkezi)
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