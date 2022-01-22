Elektrik arıza ekiplerinin zorlu kar mesaisi

Ülke genelinde hafta başında başlayan ve özellikle yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı sonrası, elektrik arıza biriminde çalışan ekipler zorlu bir çalışma mesaisine başladı. Kar kalınlığının yer yer 1 buçuk-2 metreye ulaştığı yüksek kesimli arazilerde, ekipler saatlerce yürüyerek, gece-gündüz demeden zorlu şartlarda vatandaşların enerji ihtiyaçlarını gidermek adına yoğun mesai harcıyor.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop ilerinde hizmet veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, fırtına nedeniyle zarar gören elektrik tellerinin üzerinde, sıfırın altındaki düşen sıcaklıklara ve kar ve tipiye rağmen çalışmalarını sürdürürken, yemek ihtiyaçlarını da yine arazi ortamında karşılıyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen çalışanlar, arızaları gidermenin ve insanları kopan enerjiye yeniden kavuşturduklarında tüm yorgunluklarını unuttuklarını belirtiyor.

"Ekiplerimizle her zaman sahadayız"

YEDAŞ Sinop arıza onarım ve bakım yöneticisi Batuhan Sarıoğlu, "Şuan burada Gökçebel ana hattı üzerinde toplam 5 trafonun etkilendiği bir arızaya müdahale için geldik. Yoğun hava şartlarında paletli araçlarımızı kullanarak yaklaşık 1 metrelik karın üzerinde müdahale alanına ulaştık. Ekiplerimizi güvenli şekilde direğe çıkararak arızaya müdahale ettik. Toplam 5 köyümüze enerji aldık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızı aydınlatmak onurdur, gururdur ve mutluluktur. Bunun sevincini yaşıyoruz. Bölgemizi etkileyen 3 enerjisiz trafomuz var, diğer ekiplerimiz o bölgeye yoğunlaştı. Kırsal kesimlerde arazi şartlarımız gerçekten çok zor Karadeniz Bölgesi'nde. Ekiplerimiz arıza bölgesine ulaşmak için yer yer 1-1 buçuk metre karı vücutlarıyla küreyerek ilerleyebiliyorlar. En kısa sürede bu arızayı da gidereceğiz. Ekiplerimizle birlikte her zaman sahadayız" dedi.

Recep Özyılmaz isimli görevli ise, "YEDAŞ bünyesinde elektrik arızalarını gideriyoruz. Bütün köylerde, kış şartlarında 7/24 çalışıyoruz. Yoğun kar yağışı oldu. Günlük 2-3 kilometre yürüyerek arızalara müdahale ettik, hatları enerjilendirdik" diye konuştu.