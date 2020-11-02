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Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde elektrik çarpması sonucu 9 adet ineği telef olan üretici Hüseyin Büztaş’ı ziyaret ederek, “geçmiş olsun” dileklerini ilettiler. 

Güncel 02.11.2020, 19:26
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Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Olayın meydana geldiği yerde incelemeler yapılarak, zarar tespit çalışmaları yapıldı.   
Ziyaret esnasında Vali Mustafa Çiftçi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’la telefonla görüşme yapılarak, olay hakkında bilgiler aktarıldı.

(Haber Merkezi)

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