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Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu
Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde elektrik çarpması sonucu 9 adet ineği telef olan üretici Hüseyin Büztaş’ı ziyaret ederek, “geçmiş olsun” dileklerini ilettiler.
Güncel 02.11.2020, 19:26
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Olayın meydana geldiği yerde incelemeler yapılarak, zarar tespit çalışmaları yapıldı.
Ziyaret esnasında Vali Mustafa Çiftçi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’la telefonla görüşme yapılarak, olay hakkında bilgiler aktarıldı.
(Haber Merkezi)
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