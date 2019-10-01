Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105033
ALTIN
267.539
DOLAR
5.6450
STERLİN
6.9431
EURO
6.1584

Elektriğe yüzde 14,9 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirildi.

Elektriğe yüzde 14,9 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirildi.

01 Ekim 2019 Salı 00:46
Elektriğe yüzde 14,9 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK), yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.(AA)

İlgili Haberler
İl Genel Meclisi bugün toplanacak
İl Genel Meclisi bugün toplanacak
Lisenin 55 yıllık mezunları özlem giderdi
Lisenin 55 yıllık mezunları özlem giderdi
“Emniyet kemeri tokası kontrolleri artmalı”
“Emniyet kemeri tokası kontrolleri artmalı”
Karış karış Oğuzları gezdiler
Karış karış Oğuzları gezdiler
“Sağlıklı yaşam tarzını benimseyin”
“Sağlıklı yaşam tarzını benimseyin”
En güzel hobi bahçesi
En güzel hobi bahçesi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim