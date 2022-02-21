Elektriğe % 25 indirim sinyali!

Elektrik faturalarındaki artan rakamlar sonrası vatandaş zor günler yaşıyor. Peş peşe yapılan zamların ardından gelen faturalar karşısında ne yapacağını şaşıran vatandaş, hükümete indirim çağrısında bulunuyor.

Söz konusu faturalarla ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. Elektrikte yüzde 25 oranında ucuzlatma olabileceğini ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu konuda çalışmalar yapılıyor" dedi.

İNDİRİM OLACAK MI?

Elektrikte yüzde 25 oranında ucuzlatma olabileceğini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji Bakanı, enerji fiyatlarını aşağı çekecek yeni bir adım atılabilir. Mesela 'yüzde 25'e kadar bir ucuzlatma söz konusu olabilir görüşünü' dile getirdi.

Yine biliyorsunuz önce 150 kilovat saat olan ilk baz tüketim, Cumhurbaşkanımız tarafından 210'a çıkarıldı. Belki bu önümüzdeki günlerde daha yukarıya çıkabilir. Aylık tüketim olarak, Türkiye ortalamasının ev başına 250 kilovat/saat olduğu biliniyor.

Dolayısıyla bu alandaki çalışmalar yapılıyor. İnşallah elektrik fiyatlarında ortaya çıkan fahiş fiyatların daha aşağı çekilmesi, böylece vatandaşlarımızın hayat pahalılığı, enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır. Enerji Bakanlığımız hakikaten çok hummalı bir şekilde çalışma yapıyor. Bunun altından da inşallah kalkacaktır”

(AA)

