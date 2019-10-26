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Eldemir’den Aşgın’a ziyaret

Sağlık hizmetleri ve ilimizdeki sağlık yatırımlarını incelemek amacıyla Çorum’a gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı da makamında ziyaret etti.

Eldemir’den Aşgın’a ziyaret

Sağlık hizmetleri ve ilimizdeki sağlık yatırımlarını incelemek amacıyla Çorum’a gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı da makamında ziyaret etti.

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:03
Eldemir’den Aşgın’a ziyaret

Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve yönetim kurulu üyeleri de yapılan ziyarette hazır bulundu. Görüşmede, Çorum’un yatırımları, belediye hizmetleri ve gündeme ilişkin konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bakan Yardımcımıza hizmetlerimizle ilgili bilgi verdik. Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir Bey’e belediyemizi ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise Belediye Başkanı Aşgın'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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