El iziyle kadın emeğine destek
Oğuzlar Belediyesi tarafından Altın Koz Sosyal Tesisleri karşısında ilçe kadınlarına gelir sağlamak amacıyla kurulan Hanımeli Pazarı ilçeye renk kattı.
Güncel 20.07.2020, 22:59 20.07.2020, 23:02
33
İlçedeki kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satılarak gelir sağlanması amacıyla açılan Hanımeli Pazarı renkli görüntülere sahne oluyor. Gelen misafirlerin el izlerini bırakarak kadın emeğinin önemine vurgu yapılması için başlatılan uygulama da kısa sürede büyük ilgi gördü.
Pazara renk katmak adına başlattıkları uygulamanın süreklilik kazanarak insanların ilgisini çektiğini belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Gelen misafirlerimiz bıraktıkları el izleri ile ilçenin kadınlarına destek oluyorlar. Bu sayede de kadın emeğinin önemine vurgu yapıyorlar” dedi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 20 Temmuz 2020
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:20
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:14
|Yatsı
|21:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25