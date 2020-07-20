El iziyle kadın emeğine destek

İlçedeki kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satılarak gelir sağlanması amacıyla açılan Hanımeli Pazarı renkli görüntülere sahne oluyor. Gelen misafirlerin el izlerini bırakarak kadın emeğinin önemine vurgu yapılması için başlatılan uygulama da kısa sürede büyük ilgi gördü.

Pazara renk katmak adına başlattıkları uygulamanın süreklilik kazanarak insanların ilgisini çektiğini belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Gelen misafirlerimiz bıraktıkları el izleri ile ilçenin kadınlarına destek oluyorlar. Bu sayede de kadın emeğinin önemine vurgu yapıyorlar” dedi.

(Haber Merkezi)