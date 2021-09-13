El işlemelerinin tespiti ve kataloglaması yapıldı

Çorum'da, el sanatları kapsamında kültürel belleğin diğer bir ifadeyle somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olan el işlemelerinin alanda yapılacak saha derlemeleriyle tespiti ve araştırması ile kataloglaması yönünde çalışmalar ve ziyaretler yapıldı.

İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yüzyıllar süren birikim ve gelenek görenek ile kuşaktan kuşağa aktarılan el işlemelerinin kayıt altına alındığı belirtilerek yapılan açıklamada “Proje dâhilinde doğum, düğün, bayram vb. hayatın geçiş dönemleri olarak adlandırılan dönemlerde karşımıza farklı bir formatta çıkan el sanatları geleneğinin bir parçası olan el işlemeleri kirman, tarak, şiş, iğ, tığ gibi basit araçlar kullanılarak iğne oyası, tığ oyaları, mekik oyaları, maşa oyaları, çorap, eldiven, kazak, içlik gibi eşyalar ve beyaz, krem veya renkli ip kullanılarak örülen dantellerdir. Motifler halinde tek tek örülüp birleştirilen veya bir bütün olarak örülen danteller, baş örtüsü yazma, çarşaf, yastık, sandık örtüsü gibi eşyaların kenarlarına geçirildiği gibi su takımı, oda takımı, sehpa örtüsü, karyola takımı, masa örtüsü vb. eşyalar yani etnografik ve folklorik malzemenin Çorum yöresinde köy, kasaba, kent merkezinde tespit edilerek, derleme ve elde edilen malzeme ile bu konuda bir envanter oluşturulmuştur” denildi.



ÖRNEKLER ÇORUM’UN İLÇELERİNDE BULUNDU

Yapılan saha çalışmalarında OKA’nın kültürel mirasın yaşatılabilmesi adına destek verdiği proje ile Çorum adına birçok kazanım sağlandığı, ağırlıklı olarak Halk Eğitim Merkezleri ve Kadın Kültür Merkezi kursiyer ve usta öğreticilerinin desteği ile oluşturulan kataloglama çalışmasının İl Müdürlüğü tarafından kitap haline getirilerek unutulmaya yüz tutmuş el sanatları geleneğinin kayıt altına alınmasının sağlanacağı dile getirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından proje kapsamında yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilerden bazıları ve görseller şu şekilde açıklandı. “Çorum Uğurludağ ilçesinde yaşayan Sevim Genç geleneksel üç etek kıyafetinin yaklaşık 50 sene önce gelinlik olarak giymiş. Torunlarının yardımıyla tekrardan üç etek kıyafetini giyerek hazırlanacak katalog çalışması için fotoğraf çekmemize izin verdi.

Osmancık ilçesine bağlı İnal köyü geleneklerinin canlı tutulduğu ve genç kızların “cıngıl” adını verdiği kıyafetler giyiliyor. Köyde sadece 20 ailede kalan bu kıyafetler Osmanlı döneminden kaldığı için özenle korunmaktadır.



Dokuma ve örücülük geleneğinin en canlı yaşatıldığı ilçe Ortaköy olarak dikkat çekmektedir. Halen kurulu olan tezgahlarında geleneksel yöntemler ile dokunan ürünler yaşatılmaya çalışılıyor. Ortaköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslara gösterilen ilgi el sanatlarının yaşatılması için önem taşımaktadır.

Alaca ilçesine bağlı olan Sarısüleyman köyünde şimdiki gelinlik yerine sayanın üzerine kırmızı bir yazma başından aşağıya yüzü görünmeyecek şekilde örtülür ve üzerine tozaktan yapılmış gelinbaşlığı giydirilirdi. Bu geleneğin son örneği Sarısüleyman köyünden Satı Tüfekçin evinde bulunan “tozak” ile devam ettirilmektedir.

Alaca Halk Eğitim Müdürlüğü dünya genelinde birçok hayat standardını olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisine rağmen açtığı sergiyle göz doldurdu.

Hitit Medeniyetinin Başkenti Hattuşa’da Boğazkale Kaymakamlığının teşvik ve destekleriyle kurulan “Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi” Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kabul edilen ve sözleşmesi imzalanan Teknik Destek Projesi ile el emeği göz nuru ürünlerini ülke genelinde pazarlamaktadır.

Çorum İskilip ilçesinin son semerci ustası Recep Köle semere olan talebin azalması üzerine mesleğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını, kendisinin de artık bu mesleği hobi olarak sürdürdüğünü söyledi”



(Haber Merkezi)

