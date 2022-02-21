“El Ele Gönüller, Engelsiz Ömürler” Projesi hazırlandı

Çorum İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “El Ele Gönüller Engelsiz Ömürler” projesinin tanıtım toplantısı Diyanet Gençlik Merkezi’nde yapıldı.

Engelli Koordinatörlerince tanıtımı yapılan proje ile dezavantajlı farklı engel gruplarında yer alan engelli bireylere ve ailelerine manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamaları ile destek olunması hedeflendiği belirtildi.

Toplantı öncesi konuşan İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya; “El Ele Gönüller Engelsiz Ömürler” projesi ile son dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yürüttüğü cami dışı din hizmetlerine destek ve katkı sunulmasının amaçlandığını ifade ederek bu tür çalışmaların toplum nezdinde olumlu yansımalarının olduğunu belirtti.

Fatih Kaya sözlerini projenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek projenin hazırlanmasında emeği geçen din görevlilerine teşekkür ederek tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)

