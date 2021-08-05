“El birliğiyle bu yangınları söndürecek, yaralarımızı birlikte saracağız"

Parti Genel Merkezi tarafından görevlendirilen heyetin içerisinde yer alan MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, bölgede bulunan bakanlarla felaket bölgesinde incelemeler yapıyor, istişare ve değerlendirme toplantılarına katılıyor.

Bölgedeki izlenimleri ve yapılan çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla devletin tüm imkanlarıyla yangınlardan zarar gören vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.



İlk andan itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşların eş güdüm içerisinde büyük bir gayretle yangınları söndürebilmek için çalıştığını söyleyen Ceylan, 16 uçak, 9 İHA, 52 helikopter, 850 arazöz/su tankeri, 129 itfaiye aracı, 150 iş makinası, 57 ambulans, 16 UMKE aracı ve gerekli ekipmanlarla 5 bin 656 personelin aktif bir şekilde sahada olduğunu bildirdi.

Yangınlara karşı mücadelenin çok yönlü bir şekilde devam ettiğini anlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hanelerin acil ve temel ihtiyaçları için yangın bölgelerine 77,5 milyon TL’lik yardım ödeneği ayrıldığını kaydetti.

Yangında evleri yanan veya hasar gören vatandaşlar için hasar tespit çalışmalarının da büyük bir titizlik ve ivedilikle yapıldığını ifade eden Milletvekili Ceylan, evleri zarar gören vatandaşlar için yeni ev inşaatlarının 1 ay içinde başlayacağını açıkladı.



Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde oluşan zararların da tespitlerinin yapıldığını ve ivedilikle karşılanacağını vurgulayan Ceylan, yangın bölgelerinde hâlihazırda 1.759 vatandaşa barınma hizmeti verildiğini söyledi.

Afetzede vatandaşların acil barınma ve insani ihtiyacının karşılanabilmesi için; 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri, 42 WC-duş konteynerinin bölgeye sevk edildiğini belirten Ceylan, beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yangın bölgelerinde; günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 adet su dağıtımının gerçekleştirildiğini bildirdi.



Bölgede kurumların da sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerini tam ve zamanında yerine getirdiğini söyleyen Milletvekili Ceylan, “El birliğiyle bu yangınları söndürecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Devletimizin ilgili kurumları yangınla mücadeleye devam ederken, tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşıyor” dedi.

Bu süreçte yangınlar dolayısıyla kamuoyunda oluşan hassasiyeti yanlış yönlendirecek sağlıksız bilgi ve haberlere de şahit olunduğuna vurgu yapan Ceylan, vatandaşlardan, iyi niyetlerini suiistimal eden kasıtlı paylaşımlara karşı dikkatli olmalarını rica etti.

Ayrıştırıcı ve tahrik edici söylemlere verilecek en güzel yanıtın her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberlik olacağını belirten Ceylan, “İçimizi yakan yangınların oluşturduğu duyarlılıktan nemalanmaya çalışanların sebep olduğu bilgi kirliliğini de temizleyeceğiz. Yeşil Vatanımızdaki yangınları söndürmek için canla başla çalışan görevlilerimize ve vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini dile getirdi.