Ekrem İmamoğlu’ndan Döğücü’ye taziye ziyareti

Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Şeyma Döğücü'ye taziye dileklerini iletirken Döğücü de İmamoğlu’na taziye dilekleri ve içten temennileri için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

