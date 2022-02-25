Ekrem İmamoğlu’ndan Döğücü’ye taziye ziyareti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde annesi Mualla Yıldırım’ı kaybeden Sancaktepe Belediyesi Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Şeyma Döğücü’yü ziyaret etti.
Güncel 25.02.2022, 19:08
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Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Şeyma Döğücü'ye taziye dileklerini iletirken Döğücü de İmamoğlu’na taziye dilekleri ve içten temennileri için teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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