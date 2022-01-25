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Ekrem İmamoğlu Çorum’daki çocukların kalplerine dokundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çorum'daki dar gelirli ailelerin çocuklarına bot ve mont desteğinde bulundu.

Güncel 25.01.2022, 19:50
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Ekrem İmamoğlu Çorum’daki çocukların kalplerine dokundu

Başkan Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği bağış yardımlarını Çorum'un tüm ilçelerindeki ihtiyaç sahibi 2 bin 800 öğrenciye ulaştıran İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yavuz Saltık öncülüğündeki ekip, kentte ayrıca STK ve muhtarlıklara da ziyaretler gerçekleştirdi 

İBB ekibine CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da eşlik etti.
DAYANIŞMA HAREKETİ ANADOLU'YA TAŞINDI
İstanbul'da kapsayıcı sosyal hizmet politikaları ile dezavantajlı vatandaşları destekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dayanışma hareketini Anadolu'ya taşıdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çorum'daki dar gelirli ailelerin çocuklarına gönderdiği 2 bin 800 mont ve bot desteği kalpleri ısıttı. Başkan İmamoğlu'nun çocuklara armağanı olan bot ve montlar ailelerle çocukları mutlu ederken, bağışçıların destekleri de alan elin veren eli görmediği dayanışma hareketini Anadolu'da yaşattı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE MUHTARLIKLAR ZİYARET EDİLDİ
Bot ve mont ulaştırılan çocukların yanı sıra Çorum'daki STK ve muhtarlıkları da ziyaret eden Saltık öncülüğündeki İBB ekibi, dayanışma ağını güçlendirdi. Ziyaret kapsamında Mavi Umutlar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mecitözü Kadın El Emeği Kooperatifi, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği, Çorum Kadın Voleybol Takımı ile birlikte Bahçelievler, Ulukavak ve Mimar Sinan Mahalle muhtarlıkları ziyaret edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile CHP Çorum İl Örgütü, Mecitözü İlçesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ile görüşerek Mecitözü için ayrılan yardımları teslim etti. CHP’li yöneticiler ayrıca ilçede bazı kurum ve kuruluşları da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

SALTIK: “ÇOCUKLARIN KALPLERİNE DOKUNDUK”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hediyelerini çocuklara ulaştırarak kalplere dokunduklarını söyleyen İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplumun dezavantajlı kesimlerini kucaklayan sosyal hizmet politikalarını İstanbul'un yanı sıra Anadolu'da da bağışçıların destekleriyle sürdürüyoruz. Başta yoksullar, çocuklar, kadınlar, engelliler ve gençlere destek olmaya çalışıyoruz. Hayatın getirdiği eşitsizliklere karşı insanımızı biraz olsun destekleyerek onların yüzündeki mutluluğu görmek için uğraş veriyoruz. 


Bu nedenle Çorum'da başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği bot ve montları kentteki dar gelirli ailelerin çocuklarına ulaştırdık. Çorum'un tüm ilçelerine 2 bin 800 adet bot ve mont ulaştırarak çocuklarımızı çetin kış günlerinde soğuktan korumak, ailelerine de gönül rahatlığı vermek istedik. Kapsayıcı, siyaset üstü ve toplumsal dayanışmaya odaklanan bir anlayıştan hareketle, dezavantajlı vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya İç Anadolu'nun farklı şehirlerinde de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
TAHTASIZ: “ÇOCUKLARIN SEVİNCİ BİZİ MUTLU ETTİ”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği bot ve montların çocukları mutlu ettiğini dile getiren CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, duyduğu mutluluğu anlattı. Çorum'da 2 bin 800 çocuğa sağlanan destekle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkür eden Tahtasız, "Çocuklarımızın mutluluğu bizleri mutlu etti. Ekrem Başkanımızın desteği ile çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakmadık. Ekrem Başkanımıza ve ekibine destekleri nedeniyle Çorum halkı adına teşekkür ederim" dedi.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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