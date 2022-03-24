Ekrem Gürel kansere yenildi

Yakalandığı kanser hastalığından dolayı bir süredir tedavi gören Ekrem Gürel, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata veda etti. Ahmet Gürel’in oğlu, Ali Biçer’in kayınbiraderi, Ethem Gürel’in kardeşi, evli ve 2 çocuk babası Ekrem Gürel’in genç yaşta vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Kızılpınar Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

