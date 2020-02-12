EKPSS’ye başvuru bugün sona erecek

2020 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için 24 Ocak’ta başlayan başvurular bugün ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet sitesinden sona erecek.

Adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek. Sınav ise 26 Nisan 2020 tarihinde saat 10.15’te uygulanacak.

Adaylar, ilk defa başvuru işlemi için ÖSYM Başvuru Merkezi’ne gitmeden önce, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisi tarafından imzalanmış Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmek zorunda. Adaylardan başvuru esnasında Sağlık Kurulu Raporu (Aslı); Diploma (Aslı) ve Nüfus Cüzdanı’nı yanlarında getirmeleri de istendi.

(Haber Merkezi)