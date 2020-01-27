Ekonomik kriz ve finans kaynakları değerlendirildi

Çorum İş Kadınları Derneği tarafından “6 Kere Düşer 7 Kere Kalkarız” sloganıyla düzenlenen ve Ekonomist Armağan Çalışkanalp’in “7 Adımda Eko Kriz Nasıl Yönetilir?” ve “Yurtdışı Finans Kaynaklarına Nasıl Ulaşılır?” konularını değerlendirdiği toplantı Anitta Otel’de gerçekleştirildi.