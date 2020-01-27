Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
120150
ALTIN
302.230
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7598
EURO
6.5535

Ekonomik kriz ve finans kaynakları değerlendirildi

Çorum İş Kadınları Derneği tarafından “6 Kere Düşer 7 Kere Kalkarız” sloganıyla düzenlenen ve Ekonomist Armağan Çalışkanalp’in “7 Adımda Eko Kriz Nasıl Yönetilir?” ve “Yurtdışı Finans Kaynaklarına Nasıl Ulaşılır?” konularını değerlendirdiği toplantı Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

Ekonomik kriz ve finans kaynakları değerlendirildi

Çorum İş Kadınları Derneği tarafından “6 Kere Düşer 7 Kere Kalkarız” sloganıyla düzenlenen ve Ekonomist Armağan Çalışkanalp’in “7 Adımda Eko Kriz Nasıl Yönetilir?” ve “Yurtdışı Finans Kaynaklarına Nasıl Ulaşılır?” konularını değerlendirdiği toplantı Anitta Otel’de gerçekleştirildi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 21:40
Ekonomik kriz ve finans kaynakları değerlendirildi

Çorum İş Kadınları Derneği’nin, “Değerler Üzerine Konuşmalar” ana başlığı altında düzenlediği etkinlik dizisi kapsamındaki toplantıya CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile Çorum’da bulunan firmaların temsilcileri katıldı.

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli’nin açış konuşması ile başlayan toplantıda Ekonomist Armağan Çalışkanalp de ekonomik kriz ve finans konularında değerlendirmelerde bulundu.

(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
“İnsan Sesi”ne alkış
“İnsan Sesi”ne alkış
“Bölge esnafının yaraları sarılmalı”
“Bölge esnafının yaraları sarılmalı”
Şoförler Odası’ndan yardım kampanyası
Şoförler Odası’ndan yardım kampanyası
Mustafa Cam defnedildi
Mustafa Cam defnedildi
“Kale içinde onay verilen yapılarda yıkım sürecek”
“Kale içinde onay verilen yapılarda yıkım sürecek”
Koçhisar isale hattına su deposu ile başlıyor
Koçhisar isale hattına su deposu ile başlıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim