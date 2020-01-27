Ekonomik kriz ve finans kaynakları değerlendirildi

Çorum İş Kadınları Derneği’nin, “Değerler Üzerine Konuşmalar” ana başlığı altında düzenlediği etkinlik dizisi kapsamındaki toplantıya CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile Çorum’da bulunan firmaların temsilcileri katıldı.
Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli’nin açış konuşması ile başlayan toplantıda Ekonomist Armağan Çalışkanalp de ekonomik kriz ve finans konularında değerlendirmelerde bulundu.
(Erkan BAYATLI)