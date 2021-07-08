“Ekonomik kriz buhrana dönüştü”

CHP’nin 81 ilde düzenlediği ortak basın açıklaması kapsamında Çorum İl Başkanlığı’nda da bir basın açıklaması gerçekleştirildi. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclisi Grup Başkanı Yıldız Bek, il ve merkez ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkan ve üyeleri ile partililerin hazır bulunduğu basın açıklamasında ekonomide yaşanan sıkıntılara dikkat çekildi.

Hükümetinin, halkı kovid-19 salgınıyla mücadelede yalnız bırakmasının ardından da ekonomik krizin tam bir buhrana dönüştüğünü söyleyen Tahtasız, şunları dile getirdi:

“Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci buhranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla, borçlulukla ve maalesef açlıkla boğuşuyor.”

“BOZUK DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

“1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 20, LPG’ye 60 kuruş, öğrenci harçlarına ise yüzde 10 zam yapıldı. Son zamlarla ile birlikte, sene başından beri elektriğe yüzde 22, doğalgaza yüzde 20 zam uygulanmış oldu. Ucube tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği günden bugüne elektrik faturaları 8 kez, doğalgaz faturaları da 13 kez zamlandı. İktidarın kurduğu bu bozuk düzeni değiştireceğiz. Demokratik hukuk devletine son verip yerine Şahsım hükümetini koyanların kurduğu bu düzeni değiştireceğiz.”



“MAZOT, GÜBRE, ELEKTRİK PAHALANACAK”

“Saray rejiminin, halkın sırtına yüklediği büyük yük ve ağır ekonomik yıkım, TÜİK’in artık makyaj tutmayan enflasyon verilerinde bile görünüyor. TÜİK ‘in açıkladığı Haziran 2021 verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 17,53 ile son 2 yılın zirvesine yükseldi. Üreticinin maliyetleri ise yıllık yüzde 42,89 artışla son 32 ayın zirvesinde. Bütün bu gelişmeler, Saray rejiminin yarattığı yıkımın, halkın sırtına yeni yükler bindireceğinin de işareti. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark, bir süre sonra artan maliyetlerin tüketiciye yüksek enflasyon olarak döneceğini gösteriyor. Türk Lirası’nın döviz kurları karşısında sürekli değer kaybetmesi ise ithal girdiye mahkum edilmiş çiftçimizin, üreticimizin maliyetlerinin artacağının habercisi. Mazot pahalanacak, gübre pahalanacak, elektrik pahalanacak… Bunun üzerine bir de son zamlar önümüzdeki aylarda enflasyona yansıyacak. Açık olan bir şey var o da Saray rejiminin kurduğu düzen vatandaşın hayatını daha pahalı, daha yaşanamaz hale getirecek.”

“KAYNAKLARI HALK YARARINA KULLANACAĞIZ”

“Bu kötü gidişi biz değiştireceğiz. Türkiye’nin bütün bu sorunlardan kurtulabilmesinin yolu iktidar değişikliğinden geçiyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, tek adam rejimine son verip halkın iktidarını kuracağız. Halkı zenginleştirecek olan, hayat pahalılığına son verecek olan Güçlendirilmiş Parlamenter Demokrasiyi kuracağız. Vatandaşa hesap vermeyi temeline alan demokratik hukuk devletini kurup, kamu kaynaklarını halk yararına kullanacağız.” (Taner ŞİMŞEK)