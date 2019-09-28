Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105152
ALTIN
272.965
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9693
EURO
6.1976

Ekonomik güven endeksi yüzde 86

Ekonomik güven endeksi Eylül'de yüzde 1,3 oranında azalarak 86 oldu.

Ekonomik güven endeksi yüzde 86

Ekonomik güven endeksi Eylül'de yüzde 1,3 oranında azalarak 86 oldu.

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:34
Ekonomik güven endeksi yüzde 86

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 Eylül dönemi ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 87,1 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 86 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Eylül ayında tüketici güven endeksi 55,8 değerine ve reel kesim güven endeksi 99,7 değerine geriledi. Eylül ayında hizmet sektörü güven endeksi 89,3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi ise 60,1 değerine yükseldi.

(Emre URAL)

İlgili Haberler
Yıkım kararı verilen binada sağlık hizmeti
Yıkım kararı verilen binada sağlık hizmeti
FETÖ'den 1 avukat ve 3 ihraç komisere adli kontrol
FETÖ'den 1 avukat ve 3 ihraç komisere adli kontrol
Kredi kartı faizleri düştü
Kredi kartı faizleri düştü
Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama
Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama
Vali Çiftçi’den Kırıkkale Valisi Sezer’e ziyaret
Vali Çiftçi’den Kırıkkale Valisi Sezer’e ziyaret
Aşgın’ın portresini çizdi
Aşgın’ın portresini çizdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim