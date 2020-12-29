Ekonomik güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini paylaştı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Kasım ayında 89,5 iken, Aralık ayında yüzde 3,5 oranında azalarak 86,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre Aralık ayında yüzde 9,2 oranında azalarak 70,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7,8 oranında azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,2 oranında azalarak 73,3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,8 oranında artarak 110,4 değerini aldı.

(Haber Merkzi)

