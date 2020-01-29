Ekonomik güven endeksi 97,1 oldu

Ekonomik güven endeksindeki artışın, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığının dile getirildiği açıklamada, tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre Ocak ayında %0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksinin %2,2 oranında artarak 95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksinin %2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat sektörü güven endeksinin %14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldığı anlatıldı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada reel kesim (imalat sanayi) güven endeksinin ise Ocak ayında %2,1 oranında azalarak 106,4 değerini aldığı ifade edildi. (Haber Merkezi) birlikte daha ileriye taşımak için ekip ruhuyla çalışma vurgusu yaparak, birlik, beraberlik, özveri, çaba ve en önemlisi yürekten bağlılıkla mutlu çocuklar yetiştirmenin vermiş olduğu iç huzurla devam edeceğiz" dedi. Toplantıda söz alan ilçe milli eğitim müdürleri de hedefler, projeler ve ihtiyaçlara yönelik bilgilendirmede bulundu.(Haber Merkezi)