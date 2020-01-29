Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119689
ALTIN
301.473
DOLAR
5.9546
STERLİN
7.7628
EURO
6.5546

Ekonomik güven endeksi 97,1 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada ekonomik güven endeksinin 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında %0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldiği ifade edildi.

Ekonomik güven endeksi 97,1 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada ekonomik güven endeksinin 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında %0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldiği ifade edildi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 20:26
Ekonomik güven endeksi 97,1 oldu

Ekonomik güven endeksindeki artışın, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığının dile getirildiği açıklamada, tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre Ocak ayında %0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksinin %2,2 oranında artarak 95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksinin %2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat sektörü güven endeksinin %14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldığı anlatıldı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada reel kesim (imalat sanayi) güven endeksinin ise Ocak ayında %2,1 oranında azalarak 106,4 değerini aldığı ifade edildi. (Haber Merkezi) birlikte daha ileriye taşımak için ekip ruhuyla çalışma vurgusu yaparak, birlik, beraberlik, özveri, çaba ve en önemlisi yürekten bağlılıkla mutlu çocuklar yetiştirmenin vermiş olduğu iç huzurla devam edeceğiz" dedi. Toplantıda söz alan ilçe milli eğitim müdürleri de hedefler, projeler ve ihtiyaçlara yönelik bilgilendirmede bulundu.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Gazeteci Naci Aygün halasını kaybetti
Gazeteci Naci Aygün halasını kaybetti
Emral Erarslan toprağa verildi
Emral Erarslan toprağa verildi
Milli Eğitim’de 2. yarıyıl hazırlıkları görüşüldü
Milli Eğitim’de 2. yarıyıl hazırlıkları görüşüldü
17 arsa 7 milyon 366 bin liraya satıldı
17 arsa 7 milyon 366 bin liraya satıldı
Çorum Merkez Muhtarlar Derneği kuruldu
Çorum Merkez Muhtarlar Derneği kuruldu
Kenevir ekim izni 1 Nisan'da sona erecek
Kenevir ekim izni 1 Nisan'da sona erecek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim