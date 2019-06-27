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Ekonomik güven endeksi % 7.6 arttı

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu.

Ekonomik güven endeksi % 7.6 arttı

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 22:21
Ekonomik güven endeksi % 7.6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 77,5 iken, Haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Haziran’da tüketici güven endeksi 57,6 değerine, reel kesim güven endeksi 99,6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 85,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 50,4 değerine yükseldi.

(Emre URAL)

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