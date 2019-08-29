Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96718
ALTIN
286.786
DOLAR
5.8295
STERLİN
7.1144
EURO
6.4459

“Ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlıktan söz edilemez”

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, emperyalist devletlere karşı Türk Ulusunun özgür ve bağımsız yaşama iradesini ortaya koyan 30 Ağustos Zaferinin, tarihin akışını değiştiren önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ile birlikte, tam bağımsız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını ifade eden Çiftçi,30 Ağustos Zaferi’nin, Türk Ulusunun tüm imkânsızlıklara karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi olduğunu dile getirdi. Emperyalizme karşı verilen bu mücadeleden yıllar sonra bile bugün Türkiye Cumhuriyetinin, emperyalist devletler tarafından kuşatılmaya çalışıldığını ifade eden Yalçın Çiftçi, son günlerde yaşanan gelişmelerin ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlıktan söz edilemeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

“Ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlıktan söz edilemez”

Genel Sağlık İş Sendikası Çorum İl Temsilcisi Yalçın Çiftçi, emperyalist devletlere karşı Türk Ulusunun özgür ve bağımsız yaşama iradesini ortaya koyan 30 Ağustos Zaferinin, tarihin akışını değiştiren önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ile birlikte, tam bağımsız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını ifade eden Çiftçi,30 Ağustos Zaferi’nin, Türk Ulusunun tüm imkânsızlıklara karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi olduğunu dile getirdi. Emperyalizme karşı verilen bu mücadeleden yıllar sonra bile bugün Türkiye Cumhuriyetinin, emperyalist devletler tarafından kuşatılmaya çalışıldığını ifade eden Yalçın Çiftçi, son günlerde yaşanan gelişmelerin ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlıktan söz edilemeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:24
“Ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlıktan söz edilemez”

Ebedi Önder Atatürk’ün, Türkiye’nin güçlü bir devlet olabilmesi için tam bağımsızlığı hedeflediğini ve milli ekonomi üzerinde temellenen bağımsız bir ekonomik yapı oluşturmak için önemli adımlar atıldığını ifade eden Çiftçi, Atatürk’ün, “Bugünkü mücadelemizin amacı tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünlüğü ise ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin bütün hayati kuruluşlarında bağımsızlık felç olur. Çünkü her devlet organı ancak malî kuvvetle yaşar. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart, bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve denk olmasıdır. Bundan ötürü, devlet bünyesini yaşatmak için dışarıya başvurmaksızın memleketin gelir kaynaklarıyla idareyi sağlama çare ve tedbirlerini bulmak lazımdır ve bu mümkündür… Azami tasarruf milli prensibimiz olmalıdır” sözlerinin ülke olarak yaşanan sıkıntılı günlere de ışık tutar nitelikte olduğunu dile getirdi.

Siyasi iktidar, vakit kaybetmeksizin bağımsız ve milli ekonomi için seferberlik ilan etmesi ve “Yerli milli” söyleminde gerçekten samimiyse devletin en kârlı kurumlarını değerinin çok altında fiyatlarla özelleştirmeye son vermesi gerektiğini anlatan Yalçın Çiftçi, “Hukuk devleti ilkesi, insan hakları ve demokratikleşmenin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ve vazgeçilmez niteliklerinden biri olduğu gerçeği ile somut ve iyileştirici adımlar atılmalı; parlamenter sisteme geri dönülmeli, güçler ayrılığı ilkesi işler hale getirilmelidir. Böylelikle, siyasi ve ekonomik olarak güçlenecek olan Türkiye Cumhuriyeti, tam bağımsız yapısıyla dünyada hak ettiği saygın yeri bulacak, emperyalizme karşı ulusumuzun gücünü bir kez daha gösterecektir.

Tüm ezilen uluslara ilham kaynağı olan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini anlamak, aynı acıların tekrar yaşamaması için Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına sahip çıkmak her Cumhuriyet yurttaşının görevidir.

Genel Sağlık-İş; kurtarıcı ve kurucu iradeye sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak için tüm çabayı gösterecektir. Bu anlayışla; Büyük Zaferi coşkuyla kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.”(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum Kalesi’nde tel örgülü güvenlik
Çorum Kalesi’nde tel örgülü güvenlik
Körücek’in içmesuyu sorunu kalmadı
Körücek’in içmesuyu sorunu kalmadı
“Memurun umudu 2021’e kaldı”
“Memurun umudu 2021’e kaldı”
“Zafer Bayramı kurtuluşun bayramıdır”
“Zafer Bayramı kurtuluşun bayramıdır”
Hükümlüler Sungurlu’da temizlik yaptı
Hükümlüler Sungurlu’da temizlik yaptı
Vali Çiftçi, Çomar Barajı’nı inceledi
Vali Çiftçi, Çomar Barajı’nı inceledi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim