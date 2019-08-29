“Ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlıktan söz edilemez”

Ebedi Önder Atatürk’ün, Türkiye’nin güçlü bir devlet olabilmesi için tam bağımsızlığı hedeflediğini ve milli ekonomi üzerinde temellenen bağımsız bir ekonomik yapı oluşturmak için önemli adımlar atıldığını ifade eden Çiftçi, Atatürk’ün, “Bugünkü mücadelemizin amacı tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünlüğü ise ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin bütün hayati kuruluşlarında bağımsızlık felç olur. Çünkü her devlet organı ancak malî kuvvetle yaşar. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart, bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve denk olmasıdır. Bundan ötürü, devlet bünyesini yaşatmak için dışarıya başvurmaksızın memleketin gelir kaynaklarıyla idareyi sağlama çare ve tedbirlerini bulmak lazımdır ve bu mümkündür… Azami tasarruf milli prensibimiz olmalıdır” sözlerinin ülke olarak yaşanan sıkıntılı günlere de ışık tutar nitelikte olduğunu dile getirdi.

Siyasi iktidar, vakit kaybetmeksizin bağımsız ve milli ekonomi için seferberlik ilan etmesi ve “Yerli milli” söyleminde gerçekten samimiyse devletin en kârlı kurumlarını değerinin çok altında fiyatlarla özelleştirmeye son vermesi gerektiğini anlatan Yalçın Çiftçi, “Hukuk devleti ilkesi, insan hakları ve demokratikleşmenin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ve vazgeçilmez niteliklerinden biri olduğu gerçeği ile somut ve iyileştirici adımlar atılmalı; parlamenter sisteme geri dönülmeli, güçler ayrılığı ilkesi işler hale getirilmelidir. Böylelikle, siyasi ve ekonomik olarak güçlenecek olan Türkiye Cumhuriyeti, tam bağımsız yapısıyla dünyada hak ettiği saygın yeri bulacak, emperyalizme karşı ulusumuzun gücünü bir kez daha gösterecektir.

Tüm ezilen uluslara ilham kaynağı olan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini anlamak, aynı acıların tekrar yaşamaması için Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına sahip çıkmak her Cumhuriyet yurttaşının görevidir.

Genel Sağlık-İş; kurtarıcı ve kurucu iradeye sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak için tüm çabayı gösterecektir. Bu anlayışla; Büyük Zaferi coşkuyla kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.”(Haber Merkezi)