“Ekonomideki felaket eğitime de yansıdı”

Saadet Partisi Merkez İlçe Eğitim Başkanı Ahmet Emil, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bir eğitim öğretim yılının daha başında olunmasına rağmen sorunların azalacağı yerde arttığı ve istenilen sonuca bir türlü ulaşılamadığını ifade etti.

Bankaların eğitim kredileri vererek eğitimi faiz kıskacına aldığını kaydeden, Emil, borçlanan öğretmenlerin dışında artık ailelerin de faize batmaya başladığını söyledi. 2 senede bir değişen eğitim sisteminin bakanların kafa karışıklığının ispatı olduğunu söyleyen Ahmet Emil, eğitimi Batı değerlerinin dışına çıkarmadıkça başarının asla sağlanamayacağını vurguladı.

Saadet Partisi Merkez İlçe Eğitim Başkanı Ahmet Emil, “Fulbright gibi Amerikan komisyonları eğitime yön verdikçe sonuç hüsrandır. Bu komisyona Amerika boşuna milyonlarca dolar yatırmaz aklımızı başımıza alalım. Ülkenin başına örülen felaket için eğitimde kullanılmıştır, ekonomimizi hedefe koyan batılı güçler, çalışabilecek dinamik nüfusu boş alanlara depolayabilmek için ucuz krediler vererek her ile fazladan üniversite kurdurarak bu genç nüfusu bir süre buralarda gizlemeyi başarmıştır, şimdi ise bu okumuş işsizler ordusu olarak ortaya çıkmıştır. Aynı oyun güvenlik elamanı diye 1, 5 milyon gencin güvenlik alanına depolanması şeklinde de yapılmıştı. Ucuz kredi kesilince ülke büyük bir krizin tam ortasında kaldı.

Eğitimin kurtulması içinde taklitçi ve işbirlikçi iktidarlardan acilen kurtulmak durumundayız, özümüze yani Milli Görüşe dönmedikten sonra her alanda felaketi yaşarız, Batılıların aklı ile hareket edersek kısa bir süre rahatlık yaşarız lakin sonuç felaket olur.

AK Parti iktidarının en övündüğü ekonomide gelinen nokta ortada, aynı felaket eğitimde de yaşanıyor, tarımda da, hayvancılıkta da yaşanıyor. Bu felaketlerin hepsinden kurtulmak bir şekilde mümkündür, bu da AB'ci NATO’cu, batı kafalı iktidarı Milli Görüşçü Saadet Partisi ile değiştirmektir, bundan başka bir çıkış yolu yoktur, Aksi taktirde her yeni eğitim öğretim yılı yeni felaketlerle çığ gibi büyüme ye devam edecektir, şiddetten sonra istismar, ondan sonra yolsuzluk, ondan sonra neme lazımcılık ve daha bakalım sırada hangi felaketler gelecektir başımıza .

Umutsuz değiliz çare vardır, besmele ile başlayıp dünyayı adaletle terbiye edeceğimiz ve eğiteceğimiz günler mutlaka gelecek” dedi.(Haber Merkezi)