Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95522
ALTIN
276.434
DOLAR
5.7158
STERLİN
6.9406
EURO
6.3462

“Ekonomide de, turizmde de bölgesel yararı öne alıyoruz”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Boğazkale ilçesini Çorum’dan koparma hayali kuranların abesle iştigal ettiklerini belirterek, “Bunu düşünmeye cüret edenlerin varlığını öğrenmek, bizi şaşkınlığa uğrattı. Kimse olmayacak düşler kurmasın, onun yerine bölge olarak topyekûn kalkınmanın yolunu birlikte arayalım.” dedi.

“Ekonomide de, turizmde de bölgesel yararı öne alıyoruz”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Boğazkale ilçesini Çorum’dan koparma hayali kuranların abesle iştigal ettiklerini belirterek, “Bunu düşünmeye cüret edenlerin varlığını öğrenmek, bizi şaşkınlığa uğrattı. Kimse olmayacak düşler kurmasın, onun yerine bölge olarak topyekûn kalkınmanın yolunu birlikte arayalım.” dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 01:02
“Ekonomide de, turizmde de bölgesel yararı öne alıyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da, bölgenin sanayileşme sürecini ilk başlatmış kenti Çorum’un lokomotifliğinde bölgesel bir kalkınmanın işaretini verdiğini hatırlatan Başaranhıncal, “Biz, tüm komşu kentlerimizle, bölgemizle ticaret yapıyoruz. Kayseri’yle de,Yozgat’la da son derece iyi ticari ilişkilerimiz var. Bunu daha da geliştirmekten başka bir hesabımız da yok.” diye konuştu.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum’un hak ettiği yatırım ve hizmetleri alabilmek için çaba harcadığını, bunların arasında turizm yatırımlarının da bulunduğunu anlatarak, Kapadokya’nın tüm bölgeye yarar sağladığı gibi, Hattuşa’nın da, gereği gibi desteklendiği takdirde, bölgenin turizmini canlandıracağını, Çorum olarak Boğazkale’nin beklentilerini daha dikkatle değerlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

Çorum’da çıkan Hüryol gazetesinin 15 Şubat 1957 tarihli sayısında yer alan bir yazıyı da paylaşan Başaranhıncal, “Biz hiçbir şekilde düşmanlık duyguları taşımıyoruz ve hiç kimseye haksızlık yapmamaya azami özeni gösteriyoruz. Kimsenin de bize haksızlık yapmasını istemediğimizi, asla sineye çekemeyeceğimizi belirtmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Hüryol’da çıkan yazı şöyle: “Çorum’da her resmi hizmete ancak Yozgatlılar tayin olunuyor. Hatta tahsildar, odacı, gardiyan gibi işlere de Yozgat’tan gönderiliyor. Sancak iken kaza haline gelmek, halka ağır geliyor. ‘400 yıllık Çorum 40 yıllık Yozgat’a bağlanamaz’ diye sızlanmalar başlıyor. Hatta Gödelek isimli bir kabadayı tarafından Yozgat Mutasarrıflığı’na bir tel çekilerek ‘Gülabibey’in Puşıyan Mahallesi Muhtarlığı açıktır. Bir münasibinin gönderilmesini rica ederim’ diyor. Nihayet Hacı Hasan Paşa Çorum’u tekrar sancak yaptırıyor. Rumî 1310.

İlgili Haberler
Bahri Güven’in 11. kitabı: “Selam Olsun Kelebeklere”
Bahri Güven’in 11. kitabı: “Selam Olsun Kelebeklere”
Ehliyet mutluluğu
Ehliyet mutluluğu
ÇORUM’UN ÜSTAT AŞÇILARININ TARİFLERİYLE ÇORUM LEZZETLERİ
ÇORUM’UN ÜSTAT AŞÇILARININ TARİFLERİYLE ÇORUM LEZZETLERİ
Akşam Sefası yarın Çorum’da
Akşam Sefası yarın Çorum’da
Aşgın’dan TSO Başkanı Başaranhıncal’a ziyaret
Aşgın’dan TSO Başkanı Başaranhıncal’a ziyaret
Aslan Başaran toprağa verildi
Aslan Başaran toprağa verildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim