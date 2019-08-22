“Ekonomide de, turizmde de bölgesel yararı öne alıyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da, bölgenin sanayileşme sürecini ilk başlatmış kenti Çorum’un lokomotifliğinde bölgesel bir kalkınmanın işaretini verdiğini hatırlatan Başaranhıncal, “Biz, tüm komşu kentlerimizle, bölgemizle ticaret yapıyoruz. Kayseri’yle de,Yozgat’la da son derece iyi ticari ilişkilerimiz var. Bunu daha da geliştirmekten başka bir hesabımız da yok.” diye konuştu.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum’un hak ettiği yatırım ve hizmetleri alabilmek için çaba harcadığını, bunların arasında turizm yatırımlarının da bulunduğunu anlatarak, Kapadokya’nın tüm bölgeye yarar sağladığı gibi, Hattuşa’nın da, gereği gibi desteklendiği takdirde, bölgenin turizmini canlandıracağını, Çorum olarak Boğazkale’nin beklentilerini daha dikkatle değerlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

Çorum’da çıkan Hüryol gazetesinin 15 Şubat 1957 tarihli sayısında yer alan bir yazıyı da paylaşan Başaranhıncal, “Biz hiçbir şekilde düşmanlık duyguları taşımıyoruz ve hiç kimseye haksızlık yapmamaya azami özeni gösteriyoruz. Kimsenin de bize haksızlık yapmasını istemediğimizi, asla sineye çekemeyeceğimizi belirtmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Hüryol’da çıkan yazı şöyle: “Çorum’da her resmi hizmete ancak Yozgatlılar tayin olunuyor. Hatta tahsildar, odacı, gardiyan gibi işlere de Yozgat’tan gönderiliyor. Sancak iken kaza haline gelmek, halka ağır geliyor. ‘400 yıllık Çorum 40 yıllık Yozgat’a bağlanamaz’ diye sızlanmalar başlıyor. Hatta Gödelek isimli bir kabadayı tarafından Yozgat Mutasarrıflığı’na bir tel çekilerek ‘Gülabibey’in Puşıyan Mahallesi Muhtarlığı açıktır. Bir münasibinin gönderilmesini rica ederim’ diyor. Nihayet Hacı Hasan Paşa Çorum’u tekrar sancak yaptırıyor. Rumî 1310.