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“Ekonomide Çıkış Yolu, Bugün ve Yarın” konulu konferans düzenlendi

Çorum İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından “Ekonomide Çıkış Yolu, Bugün ve Yarın” konulu konferans düzenlendi. 

“Ekonomide Çıkış Yolu, Bugün ve Yarın” konulu konferans düzenlendi

Çorum İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından “Ekonomide Çıkış Yolu, Bugün ve Yarın” konulu konferans düzenlendi. 

11 Ekim 2019 Cuma 15:49
“Ekonomide Çıkış Yolu, Bugün ve Yarın” konulu konferans düzenlendi

Konferansta bir açılış konuşması yapan Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Can Çabuk, kurul olarak asli görevlerinin girişimcilik olduğunu söyledi. Girişimciliğin öncelikle bir ekosisteme dönüştürülmesini önemsediklerini belirten Çabuk, eko sistemin taraflarının arasındaki sosyal diyaloğun gelişmesini görev edindiklerini ve yapılan tüm faaliyetlerin ana temasının bu kaygıdan ileri geldiğinin altını çizdi. 
Özellikle üniversite öğrencileri ile iş adamlarının bu tip etkinliklerde bir araya gelmelerinin ilk meyveleri olarak öğrencilerin üniversitelerine ve Çorum’a aidiyet duygularının arttığını kaydeden Çabuk, ekosistemin diğer üyesi iş adamlarının ise bu tip etkinliklere katkı yaptığını, bunun öğrencilerin iş dünyası ile bağının kuvvetlenmesine ve girişimcilik cesaretlerinin artmasına katkı sağladığını kaydetti. 
İki bölümden oluşan konferansta Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, bir sunum gerçekleştirdi. 2019 yılının hareketli geçtiğinin altını çizen ERBAŞ yatırımcıların makro ekonomik değişkenlerinin iyi okuması gerektiğini vurguladı.
2020 yılı beklentilerini aktaran Erbaş, özellikle iş dünyasına hedge (risk koruması) işlemlere yönelmesi ve bu sayede esas işi olan üretime odaklanarak kur vb. riskleri elemine edebilmesinin önemini vurguladı. 

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