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“Ekonomide çıkış yolu, bugün ve yarın” anlatıldı

TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde 08.10.2019 tarihinde Anitta otelde 'Ekonomide Çıkış Yolu, Bugün ve Yarın' konulu panel gerçekleştirildi.

“Ekonomide çıkış yolu, bugün ve yarın” anlatıldı

TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde 08.10.2019 tarihinde Anitta otelde 'Ekonomide Çıkış Yolu, Bugün ve Yarın' konulu panel gerçekleştirildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 21:30
“Ekonomide çıkış yolu, bugün ve yarın” anlatıldı

Panel, TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklığı ile planlandı ve Hitit Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 3. sınıf öğrencileri tarafından organize edildi.

Panelde ilk olarak Çorum GGK Başkanı Elvan Can Çabuk, bir konuşma yaptı. Genç Girişimciler Kurulu olarak bu tip faaliyetlerin yanı sıra 2018-2020 stratejik hedefleri ve oluşturulan sinerjiye dikkat çeken Çabuk, asıl görevlerinin girişimcilik olduğunu. ama girişimciliğin öncelikle bir ekosisteme dönüştürülmesi noktasını önemsediklerini belirterek, eko sistemin taraflarının arasındaki sosyal diyaloğun gelişmesini kendilerine 3 yıllık stratejilerinde görev edindiklerini ve yapılan tüm faaliyetlerin ana temasının bu kaygıdan ileri geldiğinin altını çizdi.

Özellikle üniversite öğrencileri ile iş adamlarının bu tip etkinlikte bir araya gelmelerinin ilk meyveleri olarak öğrencilerin üniversitelerine ve Çorum’a aidiyet duygularının arttığını ifade eden Çabuk, ekosistemi diğer üyesi iş adamlarının ise bu tip etkinliklerle sosyal amaçlarına katkı yapıldığını ve öğrencinin iş dünyası bağının kuvvetlendiğine yönelik geri dönüşlerin olduğunun ve bunun girişimcilik cesaretine olan katkısına değindi.

Panelin il dışından konuğu Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ise iki bölümden oluşan bir sunum gerçekleştirdi. İlk bölümde 2019 yılının hareketli geçtiğinin altını çizen Erbaş, yatırımcıların makro ekonomik değişkenlerinin iyi okuması gerektiğini vurguladı.

Programın ikinci bölümünde ise 2020 yılı beklentilerini aktaran Erbaş, özellikle iş dünyasına hedge (risk koruması) işlemlere yönelmesi ve bu sayede esas işi olan üretime odaklanarak kur vb. riskleri elemine edebilmesinin önemini vurguladı.

Öğrencilere ise teorik bilginin önemini aktaran Erbaş, teorik bilgi olmadan uygulamada iyi bir yer edinmenin zorluğundan bahsetti ve öğrenebilir, gelişebilir bir zihin yapısında olmalarının öğrencilik yıllarında kazanılmasının gerekliliğinden bahsetti.

Panel, plaket töreni ile tamamlandı. (Haber Merkezi)

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