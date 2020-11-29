“Ekonomi, üretim ve istihdama dayanmalı”

Cumartesi günü Çorum’a gelerek partisinin il teşkilatında bir konuşma yapan Emanetoğlu, 18 yıldır iktidarda bulunan AK Parti’nin gerek dış politikada, gerekse de ekonomik alanda önemli hatalar yaptığını belirterek, bu hataların ceremesini tüm Türk halkının çektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faize savaş açtığını, sürekli faizin düşürülmesi gerektiğini söylediğini belirten Emanetoğlu, “Elbette ki faizin düşürülmesi gerekiyor. Nihayetinde faiz düşürüldü ancak ekonomideki kötü gidişat devam etti. 18 yıl boyunca Türkiye’nin büyümesi, dışarıdan gelen sıcak paraya dayandırıldı. Faiz düşünce Türkiye’ye gelen sıcak para da durdu. Dövizin yükselmesinin ardından faizler yükseltildi.

Üretime, istihdama, yüksek teknolojiye dayanmayan; faize, ranta ve borca dayanan anlayışın getirdiği acı tablo ile karşı karşıyayız” dedi.

Dış politikada da birçok yanlışın yapıldığını söyleyen Emanetoğlu, Türkiye’nin yerinin NATO ve AB olmadığını, asıl yerinin Erbakan hükümeti döneminde kurulan D8 olduğunu söyledi. D8’in çalıştırılmaması nedeniyle Suriye’nin, Libya’nın, Filistin’in bu halde olduğunu anlatan Emanetoğlu, AB’nin de Türkiye’yi 18 yıldır kapısında beklettiğini dile getirdi. “AB bize tokat üstüne tokat atıyor” diyen Emanetoğlu, en son Akdeniz’de Türk gemisine yapılan baskının ardından ülkeyi yönetenlerin sadece ‘kınamakla’ yetindiğini belirterek, “Kınayarak ülke yönetilmez. Kınayarak dış politikada herhangi bir sonuç alamazsınız” dedi. (Haber Merkezi)