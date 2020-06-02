“Ekonomi insan hayatına değer biçemez”

“Kontrollü Sosyal Hayat” adı verilen pandeminin ikinci dönemi çerçevesinde seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığını, restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin açılacağı duyurulduğunu dile getiren Çiftçi, açıklanan vaka ve ölüm sayılarındaki azalmanın umut verici bir tablo ortaya koysa da, salgının hala devam ettiğini, her gün binin üzerinde Covid-19 tanısı konulduğunu ve insanların hayatlarını kaybetmeye devam ettiğini anlattı. Sağlık çalışanlarının büyük özverileri ile Covid-19 ile mücadelede yaşanan olumlu tablonun, “Normalleşme” adı altında rehavete kapılmasına izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, “Ne açıklanan vaka ve ölüm sayıları ne de bilimsel çalışmalar salgının bittiğine yönelik bir bulgu ortaya koymaktadır. Buna karşın siyasi iktidar ekonomik kaygılarla, birçok kısıtlamayı kaldırmıştır. Normalleşme adı altında yapılan açıklamalar halkın nezdinde salgının sona erdiğine yönelik yanlış bir izlenime yol açmaktadır” dedi.

Yeni normalleşme takvimiyle şehirlerarası seyahat sınırlamasının bugünden itibaren tamamıyla kaldırılırken, olumsuz bir durum görülmesi halinde bazı iller için kısıtlamanın yeniden getirilebileceğinin ifade edildiğini vurgulayan Çiftçi, Türkiye’de 4 binin üzerinde, dünyada 360 binden fazla insanın ölümüne sebep olan salgınla, “Kaldıralım olmazsa tekrar kısıtlarız” şeklinde bilimsel olmayan yöntemlerle mücadele edilemez. Tedbirlerin gevşetilmesi sonucunda ortaya çıkacak olumsuz tablonun bedelinin “İnsan yaşamı” olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Çiftçi, “Tedbirlerin gevşetilmesi ile salgın, Avrupa’da pek çok ülkede olduğu gibi geri dönülemez bir noktaya gelirse, sağlık sisteminin tıkanacağı, uzun bir zamandır büyük mücadele veren sağlık çalışanlarının tükenerek hizmet veremez hale geleceği unutulmamalıdır. Salgınla mücadele, “dolara endeksli” değil, epidemiyoloji bilimine göre sistemli ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir.

Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı resmi veriler ortada iken, siyasi iktidarı ekonomik kaygılarından dolayı acele hareket etmemesi konusunda uyarıyoruz. Covid-19 ölümlerini “normalleştiremeyiz”. Salgınla mücadele ederken can veren sağlık çalışanlarını “normalleştiremeyiz”. Ekonomik veriler üzerinden, insan hayatına değer biçilemez.

Siyasi iktidarı; Covid-19 ile etkin mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarının sesine kulak vermeye, sağlık meslek örgütleri ve sendikalarla koordinasyon içinde bilimsel yöntemlerle salgınla mücadele etmeye ayrıca bilim kurulunu da gerekçeleriyle birlikte önerilerini açık etmeye çağırıyoruz” dedi.(Haber Merkezi)