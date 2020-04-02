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“Ekonomi çökerse, yeniden ayağa kaldırmanın bedeli çok ağır olur”

ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, pandemi günlerinde herkesin duyarlı olması ve kurallara mutlak uyması gerektiğini belirterek, “Virüs salgınına karşı milli bir sınav veriyoruz. Bu sınavdan, toplumsal barışı daha da güçlendirerek, azami dayanışmayı göstererek başarıyla çıkabiliriz” dedi.

“Ekonomi çökerse, yeniden ayağa kaldırmanın bedeli çok ağır olur”

ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, pandemi günlerinde herkesin duyarlı olması ve kurallara mutlak uyması gerektiğini belirterek, “Virüs salgınına karşı milli bir sınav veriyoruz. Bu sınavdan, toplumsal barışı daha da güçlendirerek, azami dayanışmayı göstererek başarıyla çıkabiliriz” dedi.

02 Nisan 2020 Perşembe 23:00
“Ekonomi çökerse, yeniden ayağa kaldırmanın bedeli çok ağır olur”

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la birlikte her ayın ilk Çarşamba günü yaptıkları “Çorum Güncesi” programında güncel konuları değerlendiren Mehmet Yolyapar, “İnsanlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalılar. Ama, devletimiz de, işyerini kapatmak zorunda kalan ya da işini kaybeden insanlarımıza sahip çıkmalı. ABD ve Avrupa devletleri, büyük kaynaklar ayırıp, insanlarına ‘siz evden çıkmayın, geçiminizi veya ödemelerinizi düşünmeyin, biz varız’ mesajı veriyorlar. Bizim devletimiz de insanlarına bu güvenceyi vermeli.” ifadesini kullandı.

Yolyapar, konuya ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Gazetemdeki yazılarımda da belirtiyorum; ülkemizi yönetenlerin cesur adımlar atmaları gerekir. Komplekssiz olarak, 1 trilyon dolar ayıran IMF’den borç almak gerekiyorsa, almalılar, para basmak gerekiyorsa basmalılar. Biliyoruz ki, ülkemiz ekonomisi, dış politika yanlışlarının faturasını ödüyor. Fonlarda ve Merkez Bankası’nın yedeğinde bu yüzden para kalmadı. Ama, bugün 50-60 veya 70 milyar dolarla atlatabileceğimiz tufan ekonomimizi çökerttiğinde, belki trilyon dolarla yeniden ayağa kaldıramayız.”

“HAVALİMANI’NA İLGİSİZLİĞİ ANLAYAMIYORUM”

Meltem Danışman Çınar’ın, Çorum Havalimanı konusunda olumlu yaklaşım gösteren Ulaştırma Bakanı M. Cahit Turhan’ın görevden alınması, yerine Adil Karaismailoğlu’nun atanması sonucu Çorum’un yeni bir şanssızlık daha yaşadığı yolundaki değerlendirmesi ile ilgili görüşlerini de açıklayan Yolyapar, devlette devamlılığın esas olduğunu, Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan teknik çalışmaların sürdürüleceği umudunu taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

“Yalnız, havalimanı konusunda Çorumluların büyük bir çoğunluğu bizim gibi düşünse de, havalimanı olmadan sanayi kenti olunamayacağı, haftada bir uçak dolduramayacak kentlere yapılırken Çorum’a çok görülmesinin adil olmadığı şeklindeki görüşlerimize katılsa da, bir kısım Çorumluların hâlâ gerçekleri algılayamadıkları gözleniyor. Hâlâ, ‘tren daha önemli’ diyenler var. Demiryolu ile havalimanının birbirinin alternatifi olmadığını, YHT projesinin devam ettiğini, bizim yalnızca işin çabuklaştırılması için çaba harcamamız gerektiğini, havalimanının ise çok daha kolay realize edilebilir ve üstelik mutlak zaruri bir hedef olduğunu bir türlü anlatamıyoruz.”

“TÜCCARLAR KULÜBÜ GERÇEĞİ”

Meltem Çınar’ın bir sorusu üzerine, bir zamanlar nüfusu 600 binlerde olan Çorum’un 1970’lerde 7 milletvekili çıkardığını, son yıllarda ise kentin büyümesine karşılık il nüfusunun giderek azaldığını anlatan Mehmet Yolyapar, Çorum’un sanayileşme öyküsüne de değinerek şunları söyledi:

“Türkiye nüfusu arttı, Çorum’un il nüfusu azaldı, milletvekili sayımız da 4’e düştü. Kent büyüyor, ama demografik yapı da değişiyor. Çorum’da halen varlığını koruyan Şehir Kulübü’nün yanısıra, yakın zamana kadar bir de Tüccarlar Kulübü vardı. Kulüp denilince bazıları soğuk bakabilir, oysa, Tüccarlar Kulübü’nün Çorum’un sanayileşmesinde büyük katkısı oldu. Tüccarlar Kulübü, iş fikirlerinin görüşüldüğü, yeni projelerin geliştirildiği, ortaklıkların kurulduğu bir mekândı. Çorum, üç-beş esnafın bir araya gelip fabrika kurması, sanayici olması nedeniyle, ekonomistler tarafından ‘KOBİ Başkenti’ diye nitelendi. Çorum’un sanayileşmesine bakılarak, ‘Kalkınmada Çorum Modeli’ diye bir tanım ortaya atıldı. Ve bu sayede Çorum ‘Anadolu Kaplanları’ arasına adını yazdırdı.”

(Haber Merkezi)

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