Eko İklim Zirvesi’ne Çorum’da da katılım

EKO İKLİM Zirvesi’nde 81 ilden gelen medya mensupları iklim krizine “biz de farkındayız” diyecek. Dünyada ilk kez düzenlenecek zirve ile iklim krizinin ekonomiye etkileri ve sahip olunan tüm güzelliklerin dün nasılsa yarında öyle kalması için görüşler paylaşılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ’ler, yeşil finansman projeleriyle bankalar, üniversiteler ve pek çok kurumun desteğiyle yapılacak “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı”na Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), 81 il ve yurt dışındaki kurucuları ile katılacak.

TİMBİR'in kurucu üyesi ve Çorum temsilcisi Elvan Şimşek de her medya kuruluşunun bir felakete dönüşen ve dünyayı tehdit eden iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için Ankara’daki zirvede yerini alacağını söyledi. Önemli konukları ağırlayacak zirvede Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (TOGG), ABD’nin ardından ikinci lansmanını da yapacağını söyleyen Şimşek, ayrıca farklı ülke temsilcileri ve büyükelçiler, uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarının da zirveye katılacağını bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TİMBİR Sözcüsü ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) Başkanı Dr. Süleyman Basa, yaşam kaynakları azalan dünyanın kurtarılması ve gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakılması adına medyaya önemli görevler düştüğünü söyledi.

Basa, “Önümüzde insanlığı bekleyen en önemli tehlikelerin başında iklim krizi kaynaklı çevre felaketleri olacak. Medya olarak bu tehlikeye dikkat çekmek; zirvede konuşulanların daha fazla kitleye ulaşması için medyanın rolüne vurgu yapmalıyız. Bünyesinde üye olarak 700 internet haber sitesi bulunan TİMBİR, yurt dışındaki temsilcileriyle de zirveye katılacak. TİMBİR olarak etkinlikte iklim değişikliğinde medyanın rolünü tartışacağız. Dünyamız ve insanlık adına verilen mücadeleye nasıl katkı sunacağımızı konuşacağız. Durum tespitleri yapıp önerilerde bulunacağız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

