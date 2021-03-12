Ekmekçioğulları işçileri CHP Genel Merkezi’nde

DİSK’e bağlı Metal İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan Ekmekçioğlu Metal İşçileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde parti yetkilileriyle bir görüşme yaptılar. CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcılarından Veli Ağbaba ile de görüşen Ekmekçioğlu Metal İşçileri Veli Ağbaba’ya sorunlarını ileterek, çözüm aşamasında yardımcı olmalarını talep ettiler.

Ekmekçioğlu Metal İşçileri Çorum CHP İl ve İlçe başkanlarının Ekmekçioğlu ailesiyle akraba olmalarına rağmen işlerine dönmeleri konusunda yardımcı olmadıkları gerekçesiyle CHP binasında açlık grevi başlattı. İşçiler 22 Şubat’ta başlattıkları açlık grevine 10 gün sonra son vermişlerdi.

(Haber Merkezi)