“Ekmeğin lüks olduğu dönemi de gördük”

Ekmek ve pide fırınları ile görüştüklerinde günlük ekmek satış adetlerinin yarı yarıya düştüğünün söylendiğini belirten Çabuk, “Halk ekmek önlerinde oluşan kuyruklar hepinizin dikkatini çekmiştir. Fırın ve pideci esnafı kendilerinde ekmeğin 2,75 lira, halk ekmekte ise 1,75 lira olduğunu, aradaki 1 liralık farkın günde 5-10 ekmek tüketen evleri düşündüğümüzde ciddi maddi külfet doğurduğunu söylüyorlar. İnsanlarımızın geçinebilmek için ekonomik davranmak zorunda kaldığını, yavan ekmekten bile tasarruf yapmak zorunda bırakıldığını dile getiriyorlar” dedi.

Vatandaşın temel ihtiyacı olan günlük ekmekten dahi tasarruf etme noktasına geldiğini kaydeden Çabuk, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ülkemizde parası olan belli bir zümre, dolar talep etmesin ellerindeki parayı devlette TL olarak tutsunlar diye, ekmeğinden tasarruf etme noktasına gelmiş vatandaşın ve tüm ülkemizdeki kurum, kuruluş, özel sektörlerin kazanımları ile oluşan kaynağı belli bir zümreye Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve Gelir Endeksli Senet (GES) adlarında dağıtılması büyük bir haksızlık olduğunu ve bu zamana kadar çözüm olmadığını görüyoruz.

İktidar KKM ve GES ile enflasyon ve döviz kurunu kontrol edebileceğini zannediyor. Ekonomik ve finansal beka sorunu ile karşı karşıya olduğumuzun farkında değiller. CDS kredi notumuz 836 baz puana çıkmış durumda. Bu bilinçsiz ekonomi modeli ile gidersek, iflas etme riskine göre dünyada ikinci sırada yer alıyoruz.

Her fırsatta esnaf halinden memnun açıklamalar yaparak milletin derdini, ekonomik sıkıntıyı göz ardı eden sayın milletvekillerini de gerçekleri göstermeye, halkın arasına ve halk ekmek kuyruklarını ziyaret etmeye davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)