“Ekmeğin % 10’u israf ediliyor”

TRT Haber’e konuk olan hemşehrimiz Kavuncu, Ekmek Üreticileri Federasyon olarak ekmek israfının önüne geçmek için uzun süredir çalışma yürüttüklerini söyleyerek israfın önüne geçilmesi için vatandaşlardan destek istedi.

İsraf konusunda önemli açıklamalarda bulunan Kavuncu, devletin ilgili kurumları ile yapılan Ar-Ge çalışmasında günde 120 milyon ekmek üretildiğini, 12 milyon ekmeğin israf edildiğini, 1,5 milyar doların israfla birlikte çöpe atıldığını, bu rakamla 500 tane ilköğretim okulu, 250 tane devlet hastanesi, 500 kilometre otoban, Türk halkının bir yıllık sigorta priminin yapılabileceğini ifade etti.

Murat Kavuncu, israfın önlenmesine yönelik olarak devletin ilgili kurumları ile yapılan çalışma ile 2020 yılı itibariyle 5, 10, 15 milyonluk üretim yapan işyerlerinin e- faturaya geçtiğini, ekmek üreten sanayici ve işyerlerinin de e- faturaya geçmesi için çalışma yapıldığını, ayrıca yeni bir yazılım gerçekleştirildiğini, bu yazılımla hem üretimin hem de tüketimin tespit edileceğini, vergi kaçağının da önüne geçileceğini, bu yazılımla yılda 1,5 milyar doların çöpe gitmeyerek devletin kasasında kalacağını belirtti.

Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Kavuncu ekmek israfının önlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu kurum ve kuruluşlarına genelge yayınladığını, genelge sonrası kamuda ekmek israfının kontrol altına alındığını ancak israfın önlenmesi için vatandaş desteğinin önemli olduğunu, buna yönelik olarakta Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)