Ekmeğe zam geldi

Çorum'da ekmeğe bugün itibariyle 50 kuruş zam geldi. Zamla birlikte ekmeğin satış fiyatı 2.25 TL'ye yükseldi.

Çorum'da uzun süredir konuşulan ekmek zammı bugün uygulanmaya başlandı. Çorum'da ekmek artık 2,25 liraya satılıyor.

Ekmek üretiminde kullanılan unda, mayada ve diğer maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ekmeğin 2,25 TL’den satılması uygun görüldü.

