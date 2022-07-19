Ekmeğe zam: 3,5 lira oluyor

Ekmeğe artan girdi maliyetlerinden dolayı zam yapıldığı öğrenilirken, yeni ekmek tarifesinin önümüzdeki birkaç gün içinde uygulamaya geçeceği öğrenildi.

Bu arada ekmeğin gramajında herhangi bir değişikliğe ise gidilmedi.

Çorum'da ekmeğe en son Ramazan ayında zam gelmiş, 2,25 liradan satılan 200 gram ekmek 2,75 liraya yükselmişti. (Haber Merkezi)