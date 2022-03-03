Ekipler “kar mesaisi”nde 

Çorum’da gece saatlerde başlayan kar yağışı ile birlikte Belediye ekipleri de sahada çalışmalara başladı. Trafiğin aksamaması için şehrin tüm ana arterlerini temizleyen ekipler, ulaşımın düzenli bir şekilde sağlanması için yoğun çaba sarf etti. Kar temizliği için tüm ekiplerle sahaya çıkan Çorum Belediyesi yol ve kaldırımlardaki buzlanmaya karşı aralıksız çalıştı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gece saatlerinden itibaren yağan kar ile dünyanın merkezi Çorum’un beyaza büründüğünü belirterek, “Yaklaşık 10 santimetreyi aşan bir kar var. İnşallah devam eder, çünkü bizim bu berekete çok ihtiyacımız var. Çorum Belediyesi olarak biz de rahmeti zahmete çevirmemek için teyakkuz halindeyiz.” dedi.

Tüm cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Aşgın, “Ara sokaklar dahil olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan ekiplerimizle yollarda tuzlama çalışmaları yaparken diğer yandan kaldırımlarda kar kürüme çalışmaları yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına destek veriyor. Yeni yaptığımız karla mücadele ekipmanlarından olan küçük kar kürüme araçları ile kaldırımlar ve dar yollarda daha etkili bir mücadele ortaya koyuyoruz. İnşallah tüm insanlarımız için çok bereketli bir yıl olur. Biz var gücümüzle gece-gündüz aralıksız çalışmaya devam ediyoruz” dedi.



(Haber Merkezi)

