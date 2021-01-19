“Ekip ruhunun en güzel örneği”

Ziyarete, Bahçeşehir Koleji Çorum Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Kurumsal İletişim Yöneticisi Onur Aktepe ve İdari Amir Yaşar Yiğit katıldı.

Hastaoğlu, Okul Aile Birliği’nin sosyal projelere destek verdiğini ve çeşitli okullardan muhtaç öğrencilere yardımlar sağladığını belirterek, Özden Sak’a teşekkür plaketi sundu.

Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Ecz.Özden Sak ise, teşekkür plaketini, Bahçeşehir’in vefalı, yüreği sevgi dolu anneleri, velileri adına aldığını belirterek, birlik ve beraberlik içinde güzel projelere imza attıklarını, ekip ruhu taşımanın en güzel örneklerini sergilediklerini söyledi. (Haber Merkezi)