Ekip aracı ters döndü, polisler yara almadan kurtuldu
ÇORUM'da, sürücüsünün aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı trafik polis aracı, ağaca çarparak ters döndü. Ekip otosundaki 2 polis, kazadan yara almadan kurtuldu.
Güncel 18.02.2022, 13:58 18.02.2022, 14:13
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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Çatal Havuz 17'nci Sokak'ta meydana geldi. İsmail Çapar, kullandığı 19 EP 243 plakalı otomobille ara sokaktan aniden ana yola giriş yaptı. Bu sırada polis memuru, önüne çıkan araca çarpamamak için 19 A 5434 plakalı ekip otosuyla manevra yaptı. Polisin kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak ters döndü. Ekip otosundaki 2 polis, kazayı yara almadan atlatırken, çevredekiler hemen yardıma koştu. Polis aracı, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.Kazaya neden olan ve emniyete götürülüp, ifadesine başvurulan İsmail Çapar, "Polis ekipleri, bana çarpmamak için direksiyonu kırınca araç ters döndü" dedi.
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