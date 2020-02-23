“Ekin Unlu Mamuller” hizmete açıldı

İşletmeciliğini Ayşegül Yetik ile Esra Yetik’in yaptığı Ekin Unlu Mamulleri isimli işletme, Ulukavak Mahallesi Buhara Caddesi 25/A’da açıldı.

Esra ve Ayşegül Yetik’in sahibi olduğu işletmenin açılış kurdelesi, yapılan duanın ardından davetliler tarafından kesildi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta Esra ve Ayşegül Yetik davetlilere işyeri hakkında bilgiler verirken, davetliler ise işletme sahiplerini kutlayarak hayırlı kazançlar dilediler.

İşletmede su böreği, erişte, mantı, yufka, kadayıf, kurabiye, baklava gibi çeşitli unlu mamullerin satışı yapılacak.

(Yusuf ÇINAR)