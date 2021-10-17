Ekercanlar Gross’a görkemli açılış

Hüseyin Ekercan ve Sedat Ekercan'ın işletmeciliğini yaptığı Ekercanlar Gross’un ikinci şubesi önceki gün Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi No: 165/A adresinde törenle açıldı. Yeni nesil alışveriş trendine ayak uyduran Ekercanlar Gross, mağazacılıkta market konseptinin yanı sıra; mobilya, beyaz eşya, koltuk takımları ve birçok ürünü de vatandaşlarla buluşturuyor.



Kadeş Halkoyunları ekibinin gösterileri ile renk kattığı Ekercanlar Gross Market açılışına AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, CHP Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin, CHP Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Sektörde 45 yıllık tecrübelerini deneyimli ve güleryüzlü personelle kaliteli geniş ürün yelpazesiyle tüm Çorumlulara hizmet vereceklerini belirten Sedat Ekercan’ın açılışa katılanları selamladığı törende CHP İl Başkanı Tahtasız da Ekercan ailesine ilimize yatırım yapması nedeniyle teşekkür etti. Milletvekili Ceylan da konuşmasında Hüseyin Ekercan’ın baba dostu, baba yarısı bir büyüğü olduğunu vurgulayarak Kendisi gerçekten dürüst bir insandır. Kaliteli hizmet yaparlar. Çorumluya hizmet etmek için burayı seçti. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bunların sayılarını artıracağız. Uygun fiyata sizlere hizmet edecek” dedi.

Konuşmalar ve duanın ardından işletmenin kordelası protokol üyelerince kesildi. Davetliler daha sonra marketi gezerek bilgi aldı. Açılış nedeniyle davetlilere ikramda da bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

