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Ekercanlar Gross açılıyor

Ekercanlar Gross, gıda perakendeciliğindeki 45’inci yılında Çorum’da ikinci şubesini açıyor.

Güncel 16.10.2021, 00:34
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Ekercanlar Gross açılıyor

Hüseyin Ekercan ve Sedat Ekercan'ın işletmeciliğini yaptığı Ekercanlar Gross’un ikinci şubesi  Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi No: 165/A adresinde Çorumlulara hizmet verecek.
Yeni nesil alışveriş trendine ayak uyduran Ekercanlar Gross, mağazacılıkta market konseptinin yanı sıra; mobilya, beyaz eşya, koltuk takımları ve birçok ürünü de vatandaşlarla buluşturuyor.
Ekercanlar Gross’un bugün (16 Ekim Cumartesi) saat 13:00’da yapılacak olan açılış töreni ile Çorumluların hizmetine gireceği belirtilirken  45 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, güler yüzlü personeli ve geniş ürün yelpazesi ile kalitenin uygun fiyata bulunabileceği her daim taze sebze ve meyve çeşitlerinin yer alacağı işletmenin açılışına tüm Çorumlular davet edildi.


(Haber Merkezi)
 

#Ekercanlar Gross
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