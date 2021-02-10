Aydın, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2021 Ocak ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarının kamu çalışanlarının ve emeklilerinin maaşlarında yaşanan reel kayıpları gözler önüne serdiğini bildirdi.

Özellikle salgın hastalıkla mücadelenin edildiği son bir yıldır, ekonomik anlamda piyasalardaki hareketlenmenin cenderesini yine kamu çalışanları ve emeklilerin çektiğini kaydeden Aydın, “Yaşanan kayıpların telafi edilmesi bir yana, zorunlu harcama kalemlerinde fahiş artışlar hız kesmeden devam ediyor. Bu durumda alınan maaşlarla sadece mutfak, barınma, ısınma gibi kış aylarının zorunlu harcamalarına dahi gücü yetmeyen kamu çalışanlarının maaşlarında ek ödeme yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir” dedi.

Söylemlerin ve taleplerin resmi rakamlara dayandığını belirten Aydın, açıklamasına şu şekilde devam etti:

düşük memur maaşı ile ortalama memur maaşı (enflasyon farkı dahil) Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasındaki fark %13.50 iken, son bir yıldır 4 kişilik ailenin zorunlu harcamalarının artışı %17.44 olmuştur. Bu durum maaşların ne derecede eridiğini göstermektedir.

Buradan bir kez daha ek zam talebimizi yineliyoruz. Ya zorunlu harcama kalemlerinde düşüş sağlayın ya da maaşlarda iyileştirme yapın. Kamu çalışanları enflasyon hedefinin altında zam pazarlığı yapanlara mahkûm değildir, olmamalıdır. Toplu sözleşmede resmi süreyi adam akıllı değerlendirmeyip, oyalananlar şimdi ek zam istekleriyle ilgili hamaset yaparak üzerlerindeki sorumluluktan kurtulamazlar. 2020-2021 yıllarında geçerli olacak zam pazarlığı yapılırken, memurlar için grev dahil her türlü mücadeleyi birlikte verelim mesajımıza arkasını dönenlerin samimiyetinden şüphe duyarım.

Bilinmesi gereken bir önemli husus ise küçük esnaf ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Kamu çalışanlarına verilecek destek, esnafımıza da can suyu olacaktır. O yüzden kamu çalışanlarına yapılacak iyileştirmenin esnafımızı da rahatlatacağını düşünüyoruz. Ek zam hakkımızdır. Hakkımız olanın da tez zamanda verilmesini istiyoruz.” (Haber Merkezi)