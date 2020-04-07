“Ek ödemeden tüm sağlık çalışanları yararlanmalıdır”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek personelle sohbet etti, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası Çorum Şube Başkanı Selim Güloğlu ile bir süre görüşen Tahtasız, güvenlik ve temizlik personelinin sorunları hakkında bilgi aldı.

“İçinde bulunduğumuz şu zor günlerden millet olarak elbirliği ile çıkacağız. Bu süreç içerisinde CHP Çorum İl Başkanlığı olarak bizler de her türlü görev ve sorumluluğu almaya hazırız” diyen Tahtasız, siyaset kaygısında değil, Çorum ve Çorumlulara hizmet gayesinde olduklarını vurguladı.

“SAĞLIK HİZMETLERİ BİR BÜTÜNDÜR”

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir yoğunluk ve iş yüküyle karşılaşan sağlık çalışanlarının tehlikeyi de, başarıyı da hep birlikte omuzladığını dile getiren Tahtasız, “Bir doktor, bir hemşire ve diğer sağlık çalışanları kadar temizlik, güvenlik, yemekhane personeli de risk alıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının yapacağı bir düzenleme ayrımsız tüm sağlık çalışanlarını kapsamalıdır. Sağlık Bakanlığı bu süreci çok iyi yönetme gayretinde, çalışmaları bizler de taktirle izliyoruz. Ancak ek ödeme düzenlemesinde bir kısım personelin ayrı tutulması haksızlığa ve moral bozukluğuna neden olacaktır.

Elbette pek çok tedbir alınıyor ancak kimi ayrıntıların gözden kaçması muhtemeldir. Gayemiz bu durumdan siyaset yapmak değil, milletin bize verdiği muhalefet görevini, yine milletimizin faydası adına yerine getirmektir. Gün siyaset günü olmaktan öte elbirliği ile sağlıklı ve mutlu yarınlara ulaşma çabası ve samimiyeti içinde olma günüdür” şeklinde konuştu.

Selim Güloğlu ise ziyareti ve yakın ilgisinden dolayı CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a teşekkür ederek, tüm sağlık çalışanlarının bir bütün olduğunu, sendika üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için mücadeleye devam ettiklerini, ek ödeme düzenlemesi yapılsa da yapılmasa da görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye, hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Güloğlu, bu sıkıntılı sürecin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağına inandığını vurguladı. (Haber Merkezi)