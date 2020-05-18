“Ek ders mağduriyeti giderilmeli”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na son alımlarla yerleşen öğretmen unvanındaki sözleşmeli personelin ek ders ücretlerinde yaşadığı mağduriyetle ilgili açıklamada bulundu. Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na son alımlarla yerleşen öğretmen unvanındaki sözleşmeli personelin ek ders ücretlerinde yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için girişimde bulunduğunu belirten Saatcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurunun yazılı gerçekleştirildiğini, atanan sözleşmeli öğretmenlere, ek ders ücretleri ödemesinde mevzuatta yer alan tanımlar gerekçe gösterilerek ek ders ücretleri verilmediğini ve kurumlarında kadrolu memurlar ile aynı iş ve görevi yapmalarına rağmen haksız bir şekilde mağdur edilen sözleşmeli öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini anlattı.

Ek ders mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirten Saatcı, ”Aynı kurumda kadrolu olarak görev yapan arkadaşımız ek ders ücretini alırken sözleşmeli çalışan arkadaşımız ek ders ücreti alamıyor. Bu çalışma barışını bozarken, büyük bir haksızlığı doğuruyor. Bu mağduriyetin ortadan kalkması için bakanlık üzerine düşeni yapmalıdır” dedi. (Haber Merkezi)