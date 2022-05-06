Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı’nın şükür lokması

Vakıf Genel Başkanı Erdal Doğan ile Genel Merkez Kurucu Üyesi Zehra Akşun, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a organizasyon hakkında bilgi verdiler.

Pazar günkü etkinliğin programında, protokol konuşmaları, aşıkların saz ve nefes dinletisi, şiir dinletisi ve Semah Ekibi’nin gösterileri yer alıyor.

(Aliye ÖNCEL)

