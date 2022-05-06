Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı’nın şükür lokması
Merkezi Ankara’da bulunan Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı’nın, ülke genelinde 19’uncu, Çorum’da ise 2’nci Şükür Lokması, Pazar günü saat 13.00’de Bahar Caddesi’ndeki Vakıf Merkezi’nde sunulacak.
Güncel 06.05.2022, 19:09 06.05.2022, 19:10
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Vakıf Genel Başkanı Erdal Doğan ile Genel Merkez Kurucu Üyesi Zehra Akşun, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a organizasyon hakkında bilgi verdiler.
Pazar günkü etkinliğin programında, protokol konuşmaları, aşıkların saz ve nefes dinletisi, şiir dinletisi ve Semah Ekibi’nin gösterileri yer alıyor.
(Aliye ÖNCEL)
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