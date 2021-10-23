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Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı’nın Şükür Lokması Etkinliği yarın yapılacak

Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Şubesi tarafından şükür lokması organizasyonu düzenlenecek.

Güncel 23.10.2021, 00:34
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Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı’nın Şükür Lokması Etkinliği yarın yapılacak

Konu ile ilgili açıklama yapan Vakıf Genel Başkanı Erdal Doğan, “Belirli zaman dilimlerinde düzenleyeceğimiz ve ülke genelinde 100 bin kişiye ulaşma hedefiyle çıktığımız şükür lokması organizasyonumuzda aramızda tüm canları aramızda görmekten onur duyarız” dedi. 
Erdal Doğan ayrıca ilimizdeki Şükür Lokması organizasyonunun Bahçelievler Mahallesi Maden İş 1. Sokak No:17/1 de Cumartesi Pazarı Meydanı’nda yarın (24 Ekim) 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini iletişim için 0532 426 02 54 nolu numarasıyla irtibata geçilebileceğini kaydetti.
(Haber Merkezi)
 

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