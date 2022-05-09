Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı’ndan şükür lokması

2’incisi gerçekleştirilen lokma organizasyonu Bahçelievler Mahallesi Bahar 20. Sokak No:10/A adresinde, İsmail Kakaç İlkokulu üstünde önceki gün 13.00- 19.00 saatleri arasında yapıldı.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın da katıldığı programda âşıkların saz ve nefes dinletisi, şiir dinletisi ve Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı semah ekibinin semah gösterisi gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Uğur-Meltem Çınar çiftinin üstlendiği etkinlik, Vakıf Genel Başkanı Erdal Doğan’ın yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)

