Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı Şükür Lokması düzenleyecek
Ehl-i Beyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Şubesi tarafından şükür lokması organizasyonu düzenlenecek.
Güncel 20.10.2021, 19:22
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Konu ile ilgili açıklama yapan Dernek Genel Başkanı Erdal Doğan, “Belirli zaman dilimlerinde düzenleyeceğimiz ve ülke genelinde 100 bin kişiye ulaşma hedefiyle çıktığımız şükür lokması organizasyonumuzda aramızda tüm canları aramızda görmekten onur duyarız” dedi.
Doğan ayrıca ilimizdeki Şükür Lokması organizasyonunun Bahçelievler Mahallesi Maden İş 1. Sokak No:17/1 de Cumartesi Pazarı Meydanı’nda 24 Ekim 2021 Pazar Günü Saat:12.00-20.00’da gerçekleşeceğini iletişim için 0532 426 02 54 nolu numarasıyla irtibata geçilebileceğini kaydetti.
(Haber Merkezi)
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