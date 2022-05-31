Çorum'a veda edecek olan Akşemseddin Camii Müezzin Kayyımı Ferhat Turhanoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlanan personel toplantısına İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, merkez ve köy cami görevlileri katıldı.

Toplantı sonrası Müftülük Din Hizmetleri Uzmanı Harun Hakan Efe, “izcilik” hakkında tanıtım semineri verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri İhsan Ünlü'nün konferansı öncesi İl Müftüsü Biçer, teşekkür konuşmasının ardından İslam dininin Ehl-i Beyt'e verdiği öneme dikkat çekerek, “İslam barış dinidir. Barışın temelinde Allah ve peygamber sevgisi vardır. Ehl-i Beyt sevgisi vardır” diye konuştu.

“EHL-İ BEYT AYRIŞTIRMAZ”

Ardından kürsüye davet edilen ve katılımcılara Ehl-i Beyt konusunda bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ünlü, “Ehl-i Beyt tüm Müslümanların ortak paydasıdır. Ehl-i Beyt bütünleştirir, ayrıştırmaz. Bu sebeple Ehl-i Beyt'i çocuklarımıza tanıtmak zorundayız. Bireyleri, toplumları kuru kalabalıktan çıkarıp şuurlu milletler seviyesine getiren ortak değerler ve ortak paydalar vardır. Bu ortak değerler etrafında kenetlenen milletler, yıllarca hatta asırlarca yaşarlar ve o güzellikleri değerleriyle yaşatırlar. Milletlerin de ortak akılları, hafızaları ve refleksleri vardır. Bizler de vatanımıza yapılan hain bir saldırı olduğunda hemen Türk milleti olarak bütün unsurlarımızla, bütün kardeşlerimizle hep birlikte tek yürek olup tepkimizi gösteriyoruz. Bayraklarımızı dalgalandırıyoruz” dedi.

“BİZİ GÜÇLÜ YAPAN DEĞERLERİMİZDİR”

İhsan Ünlü sözlerine şöyle devam etti: “Ateş düştüğü yeri yakar. Analarımız ağladı, sızladı fakat o ateşten hepimizin yüreklerine parça düştü. Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi güçlü yapan değerlerimizdir. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi gibi değerlerimizin biri de Ehl-i Beyt sevgisidir. Bu sevgiler ki bizim Orta Asya'dan İslamlaşma süreci boyunca gelişen sevgi iklimine dayanan Hoca Ahmet Yeseviler, Hacı Bektaşı Veliler ve Yunus Emreler gibi sevgi neferlerinin hoşgörü ırmağından çağlayıp bugünlere kadar gelen bir sevgidir”

Konferans sonrası İl Müftüsü Biçer, İhsan Ünlü’ye tablo hediye ederken din gönüllüleri çıkışta kitaplarını imzalattı.



(Volkan SINAYUÇ)

